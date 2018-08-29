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Çaldığı halk otobüsünü 10 kilometre kullanabildi

Antalya’da park halindeki şehir içi özel halk otobüsünü çalarak iki ayrı iş yerinden hırsızlık olayına karışan şüpheli yakalandı.

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Çaldığı halk otobüsünü 10 kilometre kullanabildi

Olay, 17 Ağustos günü sabaha karşı 05.30 sıralarında Muratpaşa ilçesi Memurevleri Mahallesi Anafartalar Caddesi’nde meydana geldi.

Park halindeki şehir içi özel halk otobüsünün kapısı açan M.A., direksiyon koltuğuna geçip aracı 10 kilometre kullandı. Kepez ilçesi Sütçüler Mahallesi’ne kadar otobüsü kullanan M.A.’nın aracı güçlükle park ettiği görüldü.

M.A’nın otobüsü kullanması içinde bulunan bölmelerdeki paraları alıp otobüsü terk etmesi güvenlik kameralarına saniye saniye yansıdı.

İhbarla harekete geçen Asayiş Şube Müdürlüğü Oto Hırsızlık Büro Amirliği ekipleri, güvenlik kameralarından kimliğini belirlediği M.A.’yı operasyonla yakaladı.

Asayiş Şube Müdürlüğüne getirilen M.A’nın iki ayrı iş yerinde daha hırsızlık olayını gerçekleştirdiği ortaya çıktı. Kültür ve Muratpaşa Mahallesi’nde iki kafe türü iş yerlerine giren M.A’nın tip kutularını ve kasalardaki bozuk paraları çaldığı belirlendi.

Emniyette ifade işlemleri tamamlanan şüpheli adliyeye sevk edildi.

Kaynak: İHA

Etiketler: hırsızlık, halk otobüsü, Muratpaşa, antalya
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