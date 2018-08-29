Cumhurbaşkanı Erdoğan, İran Dışişleri Bakanı Zarif'i kabul etti

Ankara sürpriz bir konuğu ağırlıyor. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın, İran ziyareti öncesinde İran Dışişleri Bakanı Cevad Zarif Ankara'da.

Erdoğan Zarif'i AK Parti Genel Merkezi'nde kabul etti. Görüşmeye Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu da katıldı.

Astana sürecinin 3'üncü toplantısı İran'da yapılacak.

Üç garantör ülke Türkiye, Rusya ve İran'ın liderleri, 7 Eylül'de Tebriz'de bir araya gelecek.

Suriye'nin siyasi geleceğinin masada olacağı bu önemli toplantı öncesinde İran Dışişleri Bakanı Cevad Zarif, Ankara'ya geldi.

AK Parti Merkez Yürütme Kurulu toplantısına başkanlık eden Cumhurbaşkanı Erdoğan, Cevad Zarif'i AK Parti Genel Merkezi'nde kabul etti.

Görüşmeye katılmak için AK Parti Genel Merkezi'ne giden Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu Suriye ve iki ülke arasındaki ilişkilerin konuşulacağını söyledi.

Kaynak: TRT Haber