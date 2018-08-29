Gaziantep'te terör operasyonları: 8 gözaltı

Gaziantep Valiliğinden yapılan yazılı açıklamaya göre, İl Emniyet Müdürlüğü ekiplerince kent merkezinde önceden belirlenen adreslere eş zamanlı operasyon düzenlendi.

Operasyonda, önümüzdeki günlerde provokatif eylemlere sebebiyet verebileceği değerlendirilen, terör örgütü PKK/KCK'nın Suriye yapılanması PYD/YPG içerisinde faaliyetlerde bulunduğu, illegal yollardan geldikleri Türkiye'de örgüte eleman temin etmek için faaliyet yürüttüğü yönünde bilgiler elde edilen ve sosyal medya hesapları üzerinden terör örgütünün propagandasını yaparak halkı kin ve düşmanlığa sürükleyici, infial ve kaos ortamı oluşturmaya yönelik paylaşımlar yaptığı tespit edilen 2'si Suriyeli 4 şüpheli gözaltına alındı.

Diğer operasyonda ise terör örgütleri DEAŞ ve El Nusra adına Suriye'de eylem ve faaliyetlerde bulunduğu, illegal yollardan Türkiye'ye geldiği ve örgüte eleman temin etmek için faaliyet yürüttüğü yönünde bilgiler elde edilen 3'ü Suriyeli 4 zanlı yakalandı.

Şüphelerin adreslerinde yapılan aramalarda ise av tüfeği, buna ait 15 fişek, kurusıkı tabanca, 21 tabanca fişeği ile terör örgütlerine ait çok sayıda doküman ve dijital materyal ele geçirildi.

Kaynak: AA