Kırmızı bültenle aranan şahıs İstanbul'da yakalandı

İstanbul Emniyet Müdürlüğü'nden yapılan açıklamaya göre, Azerbaycan'a iadesi amacıyla hakkında kırmızı bülten ile uluslararası düzeyde aranma kaydı bulunan Azerbaycan uyruklu 49 yaşındaki A.S, 27 Ağustos Pazartesi günü Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekiplerince yapılan çalışmalar doğrultusunda gözaltına alındı.

Erkek şahsın üzerinde farklı kişilere ait sahte kimliklerin ele geçirildiği belirtildi.

Adli makamlara sevk edilen A.S'nin 18 Aralık 2017 tarihinde Maltepe Cezaevi'nden Erzurum Cezaevi'ne sevki sırasında firar ettiği, halen Türkiye'de cezaevi firarisi olduğu ve 3 farklı isim ile çeşitli suçlardan aranma kaydı bulunduğu bildirildi.

Kaynak: AA

