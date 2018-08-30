Başarılı operasyonlarla PKK'ya ağır darbe vuruluyor

Türk Silahlı Kuvvetleri (TSK) hem yurt içinde hem de yurt dışında teröristlere ağır darbeler vurmaya devam ediyor. Köşeye sıkışan bölücü teröristler, inlerinden başlarını çıkaramıyor.

"Bir tavşan misali her hareketleri tespit ediliyor"

Özellikle İnsansız Hava Araçları (İHA), terör örgütü PKK'nın hareket alanını iyice daralttı. Terörist elebaşı Murat Karayılan bir telsiz konuşmasında, teröristlerin "bir tavşan misali her hareketleri tespit ediliyor" itirafında bulundu.

İHA'larla tespit edilen bu teröristler tek tek etkisiz hale getirildi.

Sözde üst düzey sorumlulara ağır darbe

Özellikle sözde üst düzey sorumlular, bugüne kadarki en ağır kaybı verdi. Başlarına ödül konulan teröristler birer birer etkisiz hale getirildi.

Örgütte panik ve çöküş yaşanıyor

Teröristlerin hareket kabiliyetini yitirmesi, sözde liderlerinin etkisiz hale getirilmesi, eleman ve erzak bulamaması örgütte büyük bir panik ve çöküşe yol açtı.

İç çekişmelerin arttığı örgütte, kavga en üst seviyeye çıktı. Örgüt içi kavga ve psikolojik bunalım telsiz konuşmalarına da yansıdı.

"Kolaysa gel, sen yap"

Teröristler, sözde lider Murat Karayılan'ın telsiz talimatlarını dinlemiyor, reddediyor.

Karayılan'ın "eylem yapın" talimatına verdikleri cevap ise bir başkaldırı niteliğinde. Diğer elebaşılar bu talimata, "Kolaysa gel, sen yap" karşılığını veriyor.

Örgüt içinde açlık çekildiği itirafı

İnleri tek tek imha edilen örgüt, mühimmat ve erzak bulmakta da zorluk çekiyor. Elebaşılar, halkın kendilerinden nefretinin doruğa çıktığını ve örgüt içinde açlık çekildiğini itiraf ediyor.

Türk adaletine güven arttı

Teröristler, ağır zayiat verilince gerçeği görmeye ve örgütten kaçmak için fırsat kollamaya başladı. Örgütün, (teslim olanlara iyi davranılmıyor) yalanlarına rağmen, güvenlik güçlerine sığınıyorlar.

Böylece hem güvenlik güçlerine hem de Türk adaletine güvenerek terör yalanını boşa çıkarıyorlar.

Kaynak: TRT Haber