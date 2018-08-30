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İstanbul'da terör operasyonu: 5 gözaltı

İstanbul'da düzenlenen operasyonda, terör örgütü PKK üyesi olduğu iddia edilen 5 kişi gözaltına alındı.

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İstanbulda terör operasyonu: 5 gözaltı

İstanbul Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, terör örgütü PKK adına faaliyette bulunduğu ve eylem hazırlığında olduğu belirlenen şüphelilerin yakalanması için çalışma başlattı.

Soruşturma kapsamında, özel harekat polisinin desteğiyle eş zamanlı operasyon gerçekleştiren ekipler, 5 kişiyi gözaltına aldı.

Şüphelilerin adreslerinde yapılan aramalarda 2 tabanca, 45 mermi ve örgütsel içerikli kitap, gazete ile dijital malzeme ele geçirildi.

Gözaltına alınan şüphelilerin Vatan Caddesi'nde bulunan Terörle Mücadele Şube Müdürlüğü'ndeki işlemleri devam ediyor.

Kaynak: AA

Etiketler: PKK, operasyon, İstanbul
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