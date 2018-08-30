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Dışişleri'nden Yunanistan'a Dimitris Kufodinas tepkisi

Dışişleri Bakanlığı, 17 Kasım terör örgütü mensubu Kufodinas’a dördüncü kez izin hakkı verilmesine tepki gösterdi.

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Dışişlerinden Yunanistana Dimitris Kufodinas tepkisi

Dışişleri Bakanlığı, Yunanistan makamlarının 17 Kasım terör örgütü mensubu hükümlü Dimitris Kufodinas’a dördüncü kez izin vermesini kınadı. 

Bakanlık tarafından yapılan açıklamada, "Yunanistan makamlarının 17 Kasım terör örgütünün mensubu, mahkum Dimitris Kufodinas’a dördüncü kere izin hakkı vermesini bir kez daha şiddetle kınıyoruz. Diplomatlarımızın canına kıymış bir teröriste bu şekilde hoşgörü gösterilmesi, onların anısına ve acılı ailelerine yapılan bir saygısızlıktır. Azılı bir teröristin bu tür düzenlemelerden faydalanması terörle mücadelede büyük zafiyet yaratmaktadır" denildi.

Kaynak: TRT Haber

Etiketler: Yunanistan, Dışişleri, dimitris kufodinas
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