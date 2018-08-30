Cumhurbaşkanı Erdoğan: Tehdit ve saldırılar bizi hedeflerimizden alıkoyamayacak

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ve beraberindeki heyet, 30 Ağustos Zafer Bayramı dolayısıyla Anıtkabir'i ziyaret etti.

"Ülkemizin egemenliğine yönelik son zamanlarda artan tehdit, ihlal ve saldırılar bizi ideallerimizden ve hedeflerimizden asla alıkoyamayacaktır."



Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Anıtkabir Özel Defteri'ne #30AğustosZaferBayramı mesajını yazdı. pic.twitter.com/2RJpsBI3F2 — TRT Haber Canlı (@trthabercanli) 30 Ağustos 2018

Anıtkabir'de düzenlenen törenin ardından Anıtkabir Özel Defteri'ni imzalayan Erdoğan, şu ifadeleri kullandı:

Bugün millet olarak bağımsızlığımızın müjdecisi olan Büyük Zafer'in 96. yıldönümünü büyük bir gururla idrak ediyoruz. Tüm yokluk, yoksulluk ve imkansızlıklara rağmen Kurtuluş Savaşımızın başkomutanının liderliğinde sürdürülen destansı bir mücadelenin meyvesi olan bu zafer şanlı tarihimizin altın halkalarından biridir. Türk milleti şehitlerimizin fedakarlıklarından gazilerimizin cesaretinden binlerce yıla sarih kadim değerlerinden aldığı ilhamla 96 yıl önce olduğu gibi bugün de istiklaline canı pahasına sahip çıkmaktadır.

Kaynak: TRT Haber