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Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan Zafer Bayramı mesajı

Türkiye Cumhurbaşkanı Erdoğan, "30 Ağustos bizlere şartlar ne kadar zor olursa olsun, başarıya ulaşma konusunda önümüzde daima açık bir yol bulunduğuna işaret etmektedir." dedi.

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Cumhurbaşkanı Erdoğandan Zafer Bayramı mesajı

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, sosyal paylaşım sitesi Twitter'dan 30 Ağustos Zafer Bayramı dolayısıyla yayımladığı mesajında, "Milletimizin 30 Ağustos Zafer Bayramını tebrik ediyorum. Bizlere bu zaferi armağan eden Kurtuluş Savaşımızın Başkomutanı Gazi Mustafa Kemal Atatürk’ü ve ordumuzun tüm mensuplarını rahmetle, tazimle, şükranla yad ediyor, şehitlerimize ve gazilerimize Allah’tan rahmet diliyorum." dedi.


 

Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın paylaşımında şunlar kaydedildi;

"30 Ağustos bizlere şartlar ne kadar zor olursa olsun başarıya ulaşma konusunda önümüzde daima açık bir yol bulunduğuna işaret etmektedir. Milletimizin 30 Ağustos Zafer Bayramı'nı tebrik ediyor, tüm şehitlerimize ve gazilerimize Allah'tan rahmet diliyorum." 

Kaynak: TRT Haber

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