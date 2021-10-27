Irak'ın kuzeyindeki Avaşin bölgesinde Türk Silahlı Kuvvetlerinin başlattığı operasyon devam ediyor.

Operasyon 21 Ekim'de başladı. 16.30 sularında Kartal Tepe bölgesi, savaş uçakları ve sınır hattındaki obüslerle yoğun şekilde ateş altına alındı. Gece ise komandolar, özel birlikler helikopterlerle bölgeye indirildi.

Irak'ın kuzeyindeki Avaşin bölgesinde Türk Silahlı Kuvvetleri’nin başlattığı operasyon devam ediyor. Şiddetli çatışmaların yaşandığı terör yuvası Kartal Tepe'de çok sayıda terörist etkisiz hale getirildi.https://t.co/H59Dg9xIdx pic.twitter.com/S9eldH00id — TRT Haber Canlı (@trthabercanli) October 27, 2021

Bölgeyi ablukaya alan Mehmetçik, 22 Ekim'de karadan ilerlemeye başladı, şiddetli çatışmalar yaşandı.

[Grafik: TRT Haber ]

"Girilemez" denilen noktalardan biriydi

Özellikle tünel şeklinde bir mağarada kalabalık bir grup terörist kıstırıldı. Bölgenin etrafı sarıldı. "Teslim ol" çağrılarına ateşle karşılık veren çok sayıda terörist etkisiz hale getirildi.

Güvenlik kaynaklarından alınan bilgiye göre, kaçamayacaklarını anlayan çok sayıda örgüt mensubu da teslim olmak zorunda kaldı.

[Grafik: TRT Haber ]

Kartal Tepe bölgesi, şimdiye dek örgütün etkin olduğu bir bölgeydi. Irak'ın kuzeyindeki üs bölgeleri ve sınır hattındaki birliklere yapılan saldırıların eleman kaynağıydı.

"Çok sayıda terörist etkisiz hale getirildi, bazı teröristler teslim oldu."



Bahçeşehir Üniversitesi Öğretim Görevlisi Abdullah Ağar, Avaşin’de PKK’ya düzenlenen büyük operasyonu @trthaber’de değerlendirdi.https://t.co/H59Dg9xIdx pic.twitter.com/3lF6Ag6sZV — TRT Haber Canlı (@trthabercanli) October 27, 2021

Girilemez denilen noktalardan biriydi. Kahraman komandolar bölgede temizlik çalışmalarını sürdürerek adeta destan yazıyor. Bölgede operasyon sürüyor.

Grafik: Hafize Yurt Ateş