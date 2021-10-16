Haber Giriş: 16 Ekim 2021 Cumartesi 10:34Son Güncelleme: Kaynak: TRT Haber
Irak'ın kuzeyinde ATAK'lar vurdu: 4 terörist etkisiz hale getirildi
[Fotoğraf: AA]
Irak'ın kuzeyindeki Pençe Kaplan ve Pençe Şimşek bölgelerinde 4 PKK'lı terörist etkisiz hale getirildi.
Milli Savunma Bakanlığı'nın sosyal medya hesabından yapılan açıklamada, "Teröristle mücadelemiz etkili ve kararlı şekilde sürüyor! Irak'ın kuzeyindeki Pençe Kaplan ve Pençe Şimşek bölgelerinde tespit edilen 4 PKK'lı terörist, ateş destek vasıtaları ve ATAK helikopterleri ile etkisiz hale getirildi." denildi.
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