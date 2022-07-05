Haber Giriş: 5 Temmuz 2022 Salı 12:59Son Güncelleme: Kaynak: TRT Haber
Irak'ın kuzeyinde 9 terörist etkisiz hale getirildi
Pençe-Kilit Operasyonu bölgesinde 9 PKK'lı terörist daha etkisiz hale getirildi.
Milli Savunma Bakanlığı'ndan yapılan açıklamada, "Terör yuvalarına kilit vurmaya devam ediyoruz! Irak’ın kuzeyindeki Pençe-Kilit Operasyonu bölgesinde tespit edilen 9 PKK'lı terörist daha Türk Silahlı Kuvvetlerimiz tarafından etkisiz hâle getirildi." ifadelerine yer verildi.
Terör yuvalarına kilit vurmaya devam ediyoruz!— T.C. Millî Savunma Bakanlığı (@tcsavunma) July 5, 2022
Irak’ın kuzeyindeki Pençe-Kilit Operasyonu bölgesinde tespit edilen 9 PKK'lı terörist daha Türk Silahlı Kuvvetlerimiz tarafından etkisiz hâle getirildi.#MSB pic.twitter.com/PC76aCYiQ1
Etiketler: Pençe Operasyonları Terörle Mücadele
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