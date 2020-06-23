Milli Savunma Bakanlığının (MSB), Twitter hesabından yapılan paylaşımda, terör örgütü PKK'ya yönelik operasyonların kararlılıkla sürdürüldüğü açıklandı.

Ayrıca, Irak'ın kuzeyindeki Zap ve Avaşin-Basyan bölgelerinde keşif ve gözetleme vasıtalarıyla tespit edilen PKK'lı 6 teröristin hava harekatlarıyla etkisiz hale getirildiği belirtildi.