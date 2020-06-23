Haber Giriş: Kaynak: TRT Haber
Irak'ın kuzeyinde 6 PKK'lı terörist etkisiz hale getirildi
Irak'ın kuzeyi Zap ve Avaşin-Basyan bölgelerinde tespit edilen 6 PKK'lı terörist, icra edilen hava harekatlarıyla etkisiz hale getirildi.
Milli Savunma Bakanlığının (MSB), Twitter hesabından yapılan paylaşımda, terör örgütü PKK'ya yönelik operasyonların kararlılıkla sürdürüldüğü açıklandı.
Ayrıca, Irak'ın kuzeyindeki Zap ve Avaşin-Basyan bölgelerinde keşif ve gözetleme vasıtalarıyla tespit edilen PKK'lı 6 teröristin hava harekatlarıyla etkisiz hale getirildiği belirtildi.
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