Haber Giriş: 13 Şubat 2022 Pazar 09:59Son Güncelleme: Kaynak: TRT Haber
Irak'ın kuzeyinde 4 terörist etkisiz hale getirildi
Irak’ın kuzeyindeki Pençe Şimşek operasyon bölgesinde tespit edilen 4 PKK’lı terörist, ateş destek vasıtaları ile etkisiz hale getirildi.
MSB'den yapılan açıklamada, "Irak'ın kuzeyindeki Pençe Şimşek operasyon bölgesinde tespit edilen 4 PKK'lı terörist, ateş destek vasıtalarıyla etkisiz hale getirildi." ifadelerine yer verildi.
Etiketler: Pençe Operasyonları Terörle Mücadele
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