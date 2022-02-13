Genel merkez ve teşkilat çalışmaları ele alındı, şehir bazında durum değerlendirmesi yapıldı, 2023 seçimleri öncesi hazırlıklar gözden geçirildi.

MHP'nin Ankara Kızılcahamam’daki kampı tamamlandı.

Kampa il başkanları katıldı. Devlet Bahçeli’nin başkanlığındaki basına kapalı oturumlarda genel başkan yardımcıları sunumlarını gerçekleştirdi. 2023 seçimleri öncesi teşkilata “sahada olun” talimatı verildi.

MHP 81 ili gezdi, şimdi ilçe bazında sahaya inecek

Kampta MHP'nin bu yıl yapacağı siyasi çalışmalar değerlendirildi. Bu kapsamda seçim ve siyasi partiler yasaları hakkında il başkanları bilgilendirildi.

MHP kurmayları bir süre önce “Adım adım 2023, İl il Anadolu” programları kapsamında 81 ili gezdi. Şimdi de ilçe bazında sahaya inilecek.

MHP'de kamplar devam edecek

Son seçimlerde CHP’nin sandıktan birinci çıktığı 131 seçim bölgesinde programlar yapılacak. 19 Şubat'ta İzmir’in Bayraklı ilçesinde "Adım adım 2023, İlçe ilçe Anlatma ve Aydınlatma" toplantıları başlayacak.

MHP’de 2023 seçimlerine hazırlık için kamplar devam edecek. Mart ayı sonunda belediye başkanları bir araya gelecek.