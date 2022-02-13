Bir çok milletvekili ve meclis personelinin koronavirüse yakalanması sebebiyle verilen 1 haftalık ara sona eriyor. Meclis'teki mesai yeniden başlıyor.

Genel Kurul'un gündeminde uluslararası sözleşmeler, komisyonda ise HDP'li Semra Güzel'in fezlekesi olacak.

Karma Komisyon, PKK'lı teröristle fotoğrafı çıkan HDP'li Semra Güzel'in dokunulmazlık dosyasını görüşmek için toplanacak.

Perşembe günü yapılacak toplantıda, HDP'li vekilin savunması alınacak, siyasi parti gruplarının görüşleri dinlenecek. Değerlendirme için 1 ay süresi bulunsa da komisyonun birkaç gün içinde kararını vermesi bekleniyor.

Karma komisyon, "Güzel'in dokunulmazlığının kaldırılması" yönünde karar alırsa son sözü Meclis Genel Kurul'u söyleyecek.

Meclis'te grup toplantıları

Genel Kurul'da mesaisine salı günü başlayacak. Gündeminde bazı uluslararası sözleşmelerin uygun bulunmasına dair kanun teklifleri olacak.

Siyasi partiler ise grup toplantılarını yapacak. Liderler, mesajlarını grup kürsüsünden verecek. Gündemlerinde ekonomi ve siyasetteki son gelişmeler olacak.