Haber Giriş: 12 Şubat 2022 Cumartesi 23:58Son Güncelleme: Kaynak: AA
Bakan Çavuşoğlu Ukraynalı mevkidaşıyla görüştü
[Fotoğraf: AA (Arşiv)]
Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, Ukrayna Dışişleri Bakanı Dimtro Kuleba ile telefon görüşmesi yaptı.
Açıklama Dışişleri Bakanlığı'ndan geldi.
Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, Ukrayna Dışişleri Bakanı Dmytro Kuleba ile bir telefon görüşmesi gerçekleştirdi.
Görüşmede Ukrayna’daki son gelişmeler ele alındı.
Etiketler: Mevlüt Çavuşoğlu Ukrayna
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