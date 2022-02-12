Haber Giriş: 12 Şubat 2022 Cumartesi 19:10Son Güncelleme: Kaynak: AA
Bakan Çavuşoğlu: Rusya işgale kalkışırsa doğru olmaz
[Fotoğraf: AA (Arşiv)]
Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, "Rusya (Ukrayna'da) işgale kalkışırsa doğru olmaz. Böyle bir durum yoksa da Batılı ülkelerin Ukrayna'da panik yaratan açıklamaları dikkatli yapmaları gerekiyor." dedi.
Bakan Çavuşoğlu, "Hazırlıklı olmak durumundayız ama şu anda bir panik havasında değiliz" ifadelerini kullandı.
Ayrıntılar geliyor...
Etiketler: Son Dakika Ukrayna Rusya Mevlüt Çavuşoğlu
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