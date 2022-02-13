Haber Giriş: 13 Şubat 2022 Pazar 09:33Son Güncelleme: Kaynak: TRT Haber
Siirt'te Eren Kış-24 operasyonu başlatıldı
İçişleri Bakanlığınca Siirt’te 545 personelin katılımıyla "Eren Kış-24 Şehit Jandarma Astsubay Kıdemli Çavuş Erkan Yalçın" operasyonu başlatıldı.
Bölgede barınan teröristleri ara-bul-yok et taktiğiyle etkisiz hale getirmek, eylem hazırlıklarını boşa çıkarmak ve bölgedeki huzur güven ortamını pekiştirmek maksadıyla, Siirt'te "Eren Kış-24 (Siirt-Akmeşe) Şehit J.Asb.Kd.Çvş. Erkan Yalçın" operasyonu başlatıldı.
Operasyonda, jandarma komando, jandarma özel harekat (JÖH), polis özel harekat (PÖH) ve güvenlik korucu timlerinden oluşan 545 personel görev alıyor.
İçişleri Bakanlığından yapılan açıklamada, "Yurt içinde terörün tamamen ortadan kaldırılmasına yönelik yürütülen Eren Kış Operasyonları, halkımızın desteği ile inançlı ve kararlı bir şekilde başarı ile devam ediyor." denildi.
Etiketler: Son Dakika Eren Operasyonları Terörle Mücadele Siirt
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