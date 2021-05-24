Milli İstihbarat Teşkilatı (MİT), Pençe-Şimşek operasyonuna karşı PKK/KCK’lı teröristlere destek olmak amacıyla, Suriye alanından Irak’a silah mühimmat ve terörist aktarımı gerçekleştirileceği istihbaratına ulaştı.



Operasyon kararı alındı ve TSK harekete geçti. Örgüt mensuplarının, silah ve mühimmatlarıyla birlikte Suriye’den Irak kuzeyine geçtikleri ve sivil yerleşim alanlarından uzaklaşarak Duhok kırsalında bulunduğunun teyit edildi.

Operasyon anı kamerada



Ardından nokta operasyonla aralarında iki üst düzey teröristin bulunduğu 4 terörist etkisiz hale getirildi.

Operasyon anının görüntüleri de paylaşıldı.

Irak'ın kuzeyinde Pençe operasyonları devam ederken, TSK ve MİT'in ortak operasyonları ile terör örgütünün sözde üst düzey isimlerine de nokta operasyonları gerçekleştirdi.

Sofi Nurettin de Irak'ın kuzeyinde vurulmuştu

Terör örgütüne en ağır darbe Sofi Nurettin operasyonuyla indirilmişti. İçişleri Bakanlığı ve INTERPOL tarafından kırmızı bültenle aranan PKK Merkez Komitesi ve HPG Askeri Konsey üyesi Sofi Nurettin kod adlı terörist, 8 Mayıs'ta MİT ve TSK tarafından koordineli gerçekleştirilen operasyonla etkisiz hale getirilmişti.

Operasyonu Cumhurbaşkanı recep tayyip Erdoğan Kabine toplantısının ardından açıklamıştı.

Güvenlik kaynakları, Murat Karayılan ile birlikte Halk Savunma Merkezi (HSM) Merkez Karargahı yürütmesinde yer alan Sofi Nurettin'in, bugüne kadar örgütün askeri kanadında etkisiz hale getirilen en üst düzeydeki terörist olduğuna dikkat çekmişti.

Sofi Nurettin’i ‘Suriye’de PKK’yı dizayn eden adam’ olarak niteleyen güvenlik uzmanları operasyonun Irak'ta yapılmasına özellikle dikkat çekmişti.

Operasyonlardaki Irak detayı

Türkiye’nin bu hamleyle ABD’nin bölgedeki tiyatrosunu çökerttiğini anlatan Terör ve Güvenlik Uzmanı Abdullah Ağar şu tespitleri yapmıştı:

“Bugüne kadar ABD ne diyordu? ‘PKK benim için de bir terör örgütü ama YPG-SDG-PYD değil’ yaklaşımını savunuyordu. YPG-SDG-PYD güçlerini ‘özgürlük savaşçısı’ olarak niteliyordu.

Sofi Nurettin, ABD’nin ‘terör örgütü değil’ dediği PYD-YPG’nın Suriye sorumlusu idi. Ama Türkiye bu operasyonu Irak’ta yaptı. Yani PKK’nın tamamen egemen olduğu alanda. Hatta operasyon yapıldığı sırada terörist Sofi Nurettin, PKK'nın bölgedeki en önemli yöneticisi pozisyonundaydı. Gara ve çevresindeki tüm alanlar ona bağlıydı.

ABD’nin PKK’dan farklı tuttuğu bir yapının 1 numaralı adamını, PKK’nın alanında, PKK kadrolarının yöneticisi iken etkisiz hale getirdik. Bu çok kritik bir hamle. ABD’nin bölgedeki tiyatrosunu alaşağı edecek bir adım.”