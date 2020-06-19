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Irak'ın kuzeyinde 4 terörist etkisiz hale getirildi
[Fotoğraf: Arşiv]
Milli Savunma Bakanlığı, Irak'ın kuzeyi Zap bölgesinde 4 PKK'lı teröristin etkisiz hale getirildiğini açıkladı.
Terör örgütü PKK'ya yönelik operasyonlar kararlılıkla devam ediyor.
Türk Silahlı Kuvvetleri, Irak'ın kuzeyi Zap bölgesinde bölücü terör örgütlerine yönelik operasyon düzenledi.
Milli Savunma Bakanlığı (MSB) tarafından yapılan açıklamda "Irak'ın kuzeyindeki Zap bölgesinde tespit edilen 4 PKK'lı terörist düzenlenen hava harekatıyla etkisiz hale getirildi" denildi.
Terör örgütü PKK’ya yönelik operasyonlarımız kararlılıkla sürüyor. Irak kuzeyi Zap bölgesinde tespit edilen 4 PKK'lı terörist icra edilen hava harekâtıyla etkisiz hale getirildi.#MSB #TSK pic.twitter.com/RXFJVq6Erx— T.C. Millî Savunma Bakanlığı (@tcsavunma) June 19, 2020
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