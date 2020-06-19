Milli Savunma Bakanlığı, sosyal medya hesabından açıklama yayımladı.

Açıklamada, "Silah arkadaşımız, Pençe-Kaplan Operasyonu bölgesinde teröristlerle çıkan çatışmada yaralanmış, sevk edildiği hastanede yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamayarak şehit olmuştur" ifadelerine yer verildi.

4 terörist etkisiz hale getirildi

Ayrıca açıklamada, "Bölgede tespit edilen hedefler derhal SİHA’larımız ve ateş destek vasıtalarımız ile yoğun şekilde ateş altına alınmış, hedefler tahrip edilmiş ve bölücü terör örgütü mensubu 4 terörist etkisiz hale getirilmiştir" denildi.