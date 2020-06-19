Haber Giriş: Kaynak: TRT Haber
Pençe-Kaplan operasyonunda bir asker şehit oldu
Milli Savunma Bakanlığı, Pençe-Kaplan harekatı bölgesinde bir askerin şehit olduğunu açıkladı.
Milli Savunma Bakanlığı, sosyal medya hesabından açıklama yayımladı.
Açıklamada, "Silah arkadaşımız, Pençe-Kaplan Operasyonu bölgesinde teröristlerle çıkan çatışmada yaralanmış, sevk edildiği hastanede yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamayarak şehit olmuştur" ifadelerine yer verildi.
4 terörist etkisiz hale getirildi
Ayrıca açıklamada, "Bölgede tespit edilen hedefler derhal SİHA’larımız ve ateş destek vasıtalarımız ile yoğun şekilde ateş altına alınmış, hedefler tahrip edilmiş ve bölücü terör örgütü mensubu 4 terörist etkisiz hale getirilmiştir" denildi.
Etiketler: şehit Pençe Kaplan OperasyonuSon Güncelleme: 19 Haziran 2020 Cuma 20:40
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