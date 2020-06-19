Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, Türkiye Günlük Koronavirüs Tablosu'nu Twitter hesabından paylaştı.

Tabloya göre, Türkiye'de son 24 saatte 1214 yeni koronavirüs vakası tespit edildi. 23 kişi yaşamını yitirdi. İyileşenlerin sayısı ise 1494 artarak 157 bin 516'ya yükseldi.

Türkiye'de toplam 2 milyon 863 bin 632 Covid-19 testi yapıldı. Toplam vaka sayısı 185 bin 245'e yükseldi, iyileşenlerin sayısı ise 157 bin 516'ya çıktı. Bugün vefat eden 23 kişiyle birlikte toplam can kaybı da 4 bin 905 oldu.

İSTANBUL ve ANKARA, son bir haftanın en düşük vaka sayısı başarısını gösterdi. Ülke genelinde yeni vaka sayısı azalmaya devam ediyor. İyileşen vaka sayımız dün olduğu gibi bugün de yeni vaka sayısının üstünde. Tedbir, karşılıklı olursa sonuç veriyor. https://t.co/RVlhe7786O pic.twitter.com/s2DDshflFN — Dr. Fahrettin Koca (@drfahrettinkoca) June 19, 2020

Bakan Koca, İstanbul ve Ankara'nın son bir haftanın en düşük vaka sayısı başarısını gösterdiğini açıkladı.

Ülke genelinde yeni vaka sayısının azalmaya devam ettiğini belirten Koca, "İyileşen vaka sayımız dün olduğu gibi bugün de yeni vaka sayısının üstünde. Tedbir, karşılıklı olursa sonuç veriyor" dedi.