Bakan Albayrak: Türkiye'yi hedeflerine taşıyacak adımları hayata geçireceğiz
Hazine ve Maliye Bakanı Albayrak, "Türkiye’yi büyük hedeflerine taşıyacak adımları birer birer hayata geçireceğiz" dedi.
Hazine ve Maliye Bakanı Berat Albayrak, sosyal medya hesabı Twitter'dan açıklama yaptı.
Finansal İstikrar ve Kalkınma Komitesi (FİKKO) toplantısında ekonomiye dair son gelişmelerin ele alındığını belirten Bakan Albayrak, " İnşallah Türkiye’yi büyük hedeflerine taşıyacak adımları birer birer hayata geçireceğiz" dedi.
Ekonomik İstikrar Kalkanı kapsamında normalleşme sürecinde geldiğimiz noktayı, küresel gelişmeleri Finansal İstikrar ve Kalkınma Komitesi (FİKKO) toplantımızda kurumlarımızla istişare ettik. İnşallah Türkiye’yi büyük hedeflerine taşıyacak adımları birer birer hayata geçireceğiz. pic.twitter.com/TSX20Ooles— Berat Albayrak (@BeratAlbayrak) June 19, 2020
Bakan Albayrak'ın açıklaması şu şekilde:
"Ekonomik İstikrar Kalkanı kapsamında normalleşme sürecinde geldiğimiz noktayı, küresel gelişmeleri Finansal İstikrar ve Kalkınma Komitesi (FİKKO) toplantımızda kurumlarımızla istişare ettik. İnşallah Türkiye’yi büyük hedeflerine taşıyacak adımları birer birer hayata geçireceğiz"