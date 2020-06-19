PKK/ YPG'li teröristler, terörden arındırılan Afrin'e girebilmek için her yolu deniyor.

Teröristler Tel Rıfat'tan Afrin'e sızmaya çalıştı. Sızma girişimi Suriye Milli Ordusu askerleri tarafından engellendi.

Teröristler yerleşim yerlerini hedef alıyor

Terör örgütü, Zeytin Dalı Harekatı'yla terörden arındırılan Afrin'in güneydoğusundaki Tel Rıfat'ta işgalini sürdürüyor.

Terör örgütü, PKK/ YPG Suriye Milli Ordusu'nun kontrolündeki yerleşimleri sık sık hedef alıyor.

Teröristler bu kez de Afrin'deki Suriye Milli Ordusu askerlerinin mevzilerine saldırı düzenledi.

Afrin'in Basuta bölgesinde teröristlerle çatışma yaşandı.

8 Suriye Milli Ordusu askeri şehit oldu. Sızma girişimi engellenen teröristler etkisiz hale getirildi.

