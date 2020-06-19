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TBMM Başkanlığına yeniden aday olarak gösterilen Şentop'tan ilk açıklama
[Fotoğraf: AA]
TBMM Başkanı Mustafa Şentop, "Milletvekili arkadaşlarımızın da değerlendirmeleri neticesinde tekrar adaylık konusu netleşmiş oldu. Hayırlı olsun. Cenabıhak mahcup etmesin bu süreçte." dedi.
Şentop'un açıklamasından öne çıkanlar:
Milletvekili arkadaşlarımızın da değerlendirmeleri neticesinde tekrar adaylık konusu netleşmiş oldu. Hayırlı olsun. Cenabıhak mahcup etmesin bu süreçte.
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Etiketler: son dakikaSon Güncelleme: 19 Haziran 2020 Cuma 17:26
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