Şentop'un açıklamasından öne çıkanlar:

Milletvekili arkadaşlarımızın da değerlendirmeleri neticesinde tekrar adaylık konusu netleşmiş oldu. Hayırlı olsun. Cenabıhak mahcup etmesin bu süreçte.

Bahçeliyi ziyaret ettim, destek istedim.

(Meclis'teki koronavirüs vakaları) Koronavirüs tanısı konulan 11 kişiden 7'si iyileşti.

Ayrıntılar geliyor...