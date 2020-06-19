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AK Parti'nin TBMM başkan adayı yeniden Şentop
[TBMM Başkanı Mustafa Şentop - Fotoğraf: AA (Arşiv)]
AK Parti Grup Başkanı Naci Bostancı, TBMM Başkanı Mustafa Şentop'u bu göreve yeniden aday göstereceklerini açıkladı.
"17 Temmuz'da bu sürecin tamamlanacağı kanaatindeyiz."
#SONDAKİKA— TRT Haber Canlı (@trthabercanli) June 19, 2020
[AK Parti'nin TBMM Başkanı Adayı Mustafa Şentop] AK Parti Grup Başkanı Bostancı: 7 Temmuz'da bu sürecin tamamlanacağı kanaatindeyiz.https://t.co/DiEMFq1DMe pic.twitter.com/D1ekArzCkg
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Etiketler: son dakikaSon Güncelleme: 19 Haziran 2020 Cuma 17:06
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