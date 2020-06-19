Haber Giriş: Kaynak: İHA
Restoran ve kafeler için kredi imkanı
Kültür ve Turizm Bakanlığı işletme belgeli bin 431 restoran ve kafe için Ziraat Bankası ile kredi anlaşması yaptı. Restoran ve kafeler için 20 milyon TL'ye kadar 26 ay vadeli 6 ay geri ödemesiz kredi imkanı sağlandı.
Kültür ve Turizm Bakanı Mehmet Nuri Ersoy, "Kültür ve Turizm Bakanlığından işletme belgeli restoranlar ve kafeler için Ziraat Bankası'yla bir kredi çalışması yaptık. Pazartesi gününden itibaren hayata geçiriyoruz. 1 milyondan 20 milyona kadar 36 ay vadeli, yüzde 7,5 faizle 6 aya kadar ödemesiz bir krediyi hayata geçiriyoruz. 3 milyona kadar cironuz varsa 1 milyon, 125 milyon ve üzeri cironuz varsa 20 milyon kademeli 4 kredi mevcut. Pazartesi gününden itibaren Ziraat Bankası'na başvurduklarında bu krediden yararlanabilecekler. İki kriter mevcut. Biri Kültür ve Turizm Bakanlığı işletme belgeleri olması lazım, ikincisi Ziraat Bankası'nın pos cihazlarını kullanmaları lazım." dedi.
Etiketler: son dakikaSon Güncelleme: 19 Haziran 2020 Cuma 15:01
Son Haberler
- 15:31
- 15:30
- 15:29
- 15:27
- 15:37
Sıradaki Haber
TBMM Başkanı Şentop'tan Bahçeli'ye ziyaret
Yükleniyor lütfen bekleyiniz