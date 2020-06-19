Haber Giriş: Kaynak: TRT Haber
Güvenlik soruşturması için yeni düzenleme Meclis'te
Kamu görevlilerinin işe başlamasında aranacak soruşturma kriterlerini belirleyen teklif Meclis'e sunuldu.
Arşiv taraması ilk defa veya yeniden memuriyete atananlar için yapılacak. Güvenlik soruşturması emniyet birimlerinde çalışacak ve üst kademe kamu yöneticiliğine atanacaklar için yapılacak
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Etiketler: son dakikaSon Güncelleme: 19 Haziran 2020 Cuma 17:57
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