Irak'ın kuzeyinde 4 terörist etkisiz hale getirildi

Türk Silahlı Kuvvetleri'nden (TSK) yapılan açıklamada, Irak'ın kuzeyi Gara bölgesine hava harekatı düzenlendiği belirtildi.

Açıklamada, hava harekatında ilk belirlemelere göre silahlı dört bölücü terör örgütü mensubunun etkisiz hale getirildiği belirtildi.

Irak kuzeyi Gara bölgesine 01 Ekim 2018 tarihinde düzenlenen hava harekâtı neticesinde, ilk belirlemelere göre silahlı dört bölücü terör örgütü mensubu etkisiz hale getirilmiştir. pic.twitter.com/ojonuu2Ryq

Öte yandan TSK, Irak'ın kuzeyi Avaşin-Basyan bölgelerine hava harekatı düzenlendiğini, ve operasyonlarda 3 teröristin etkisiz hale getirildiğini açıklamıştı.

Irak kuzeyi Avaşin-Basyan bölgesine düzenlenen hava harekâtı neticesinde, bölücü terör örgütü tarafından kullanılan ikmal noktaları imha edilmiş; üs bölgelerimize saldırı hazırlığında olan silahlı en az üç terörist etkisiz hale getirilmiştir. pic.twitter.com/AnoLRhhI5O