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Irak'ın kuzeyinde 4 terörist etkisiz hale getirildi

Irak'ın kuzeyi Gara bölgesine yapılan hava harekatında, ilk belirlemelere göre dört terörist etkisiz hale getirildi.

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Irakın kuzeyinde 4 terörist etkisiz hale getirildi

Türk Silahlı Kuvvetleri'nden (TSK) yapılan açıklamada, Irak'ın kuzeyi Gara bölgesine hava harekatı düzenlendiği belirtildi.

Açıklamada, hava harekatında ilk belirlemelere göre silahlı dört bölücü terör örgütü mensubunun etkisiz hale getirildiği belirtildi.

 


 

Öte yandan TSK, Irak'ın kuzeyi Avaşin-Basyan bölgelerine hava harekatı düzenlendiğini, ve operasyonlarda 3 teröristin etkisiz hale getirildiğini açıklamıştı.

 


 

Kaynak: TRT Haber

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