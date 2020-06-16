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Irak'ın kuzeyinde 4 terörirst etkisiz hale getirildi
[Fotoğraf: AA]
TSK ve MİT'in koordineli çalışmasıyla Irak'ın kuzeyindeki Haftanin bölgesinde 4 PKK'lı terörist hava harekatıyla etkisiz hale getirildi.
Irak kuzeyindeki Haftanin bölgesinde tespit edilen PKK'lı 4 terörist hava harekatıyla etkisiz hale getirildi.
Milli Savunma Bakanlığının Twitter hesabından yapılan paylaşıma göre, Türk Silahlı Kuvvetleri ve Milli İstihbarat Teşkilatının koordineli çalışması sonucu Irak kuzeyindeki Metina bölgesinde PKK'lı teröristler tespit edildi.
Düzenlenen hava harekatı ile 4 terörist etkisiz hale getirildi.
Etiketler: son dakika hava harekatı Kuzey IrakSon Güncelleme: 16 Haziran 2020 Salı 19:06
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