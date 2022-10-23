Haber Giriş: 23 Ekim 2022 Pazar 10:25Son Güncelleme: Kaynak: TRT Haber
Irak’ın kuzeyinde 3 terörist etkisiz hale getirildi
Irak’ın kuzeyindeki Pençe-Kilit Operasyonu bölgesinde 3 PKK'lı terörist etkisiz hale getirildi.
Açıklamayı Milli Savunma Bakanlığı yaptı.
Buna göre, Irak’ın kuzeyindeki Pençe-Kilit Operasyonu bölgesinde bir mağarada tespit edilen 3 PKK'lı terörist, Türk Silahlı Kuvvetleri tarafından etkisiz hale getirildi.
Bakanlığın sosyal medya hesabında "Terörist neredeyse hedef orası" sözleri yer aldı.
Terörist neredeyse hedef orası!— T.C. Millî Savunma Bakanlığı (@tcsavunma) October 23, 2022
Irak’ın kuzeyindeki Pençe-Kilit Operasyonu bölgesinde bir mağarada tespit edilen 3 PKK'lı terörist, Türk Silahlı Kuvvetlerimiz tarafından etkisiz hâle getirildi.#MSB pic.twitter.com/CuhQS4A5Oq
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