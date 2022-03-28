Haber Giriş: 28 Mart 2022 Pazartesi 14:04Son Güncelleme: Kaynak: TRT Haber
Irak'ın kuzeyinde 3 terörist etkisiz hale getirildi
[Fotoğraf: AA (Arşiv)]
Irak'ın kuzeyinde Pençe Yıldırım bölgesinde tespit edilen 3 PKK'lı terörist SİHA ile etkisiz hale getirildi.
Milli Savunma Bakanlığından yapılan açıklamaya göre, Irak'ın kuzeyindeki Pençe Yıldırım bölgesinde 3 PKK'lı terörist tespit edildi.
Silahlı insansız hava aracı ile düzenlenen operasyonda tespit edilen teröristler etkisiz hale getirildi.
Bakanlığın açıklamasında, "Mücadelemiz sürüyor. Irak’ın kuzeyindeki terör inlerini yerle bir eden Türk Silahlı Kuvvetlerimiz, Pençe Yıldırım bölgesinde tespit edilen 3 PKK'lı teröristi SİHA ile etkisiz hâle getirdi." ifadeleri kullanıldı.
Mücadelemiz sürüyor!— T.C. Millî Savunma Bakanlığı (@tcsavunma) March 28, 2022
Irak’ın kuzeyindeki terör inlerini yerle bir eden Türk Silahlı Kuvvetlerimiz, Pençe Yıldırım bölgesinde tespit edilen 3 PKK'lı teröristi SİHA ile etkisiz hâle getirdi. #MSB pic.twitter.com/nUpFviEmne
Etiketler: Milli Savunma Bakanlığı Terörle Mücadele SİHA Irakın Kuzeyi
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