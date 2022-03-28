Haber Giriş: 28 Mart 2022 Pazartesi 13:36Son Güncelleme: Kaynak: AA
TBMM Başkanı Şentop, Slovenya'da ikili görüşmeler yaptı
[Fotoğraf: AA Arşiv]
TBMM Başkanı Şentop, Slovenya'daki temasları kapsamında Cumhurbaşkanı Borut Pahor, Ulusal Meclis Başkanı İgor Zorcic ve Başbakan Janez Jansa ile ikili görüşmeler yaptı. Görüşmelerde, Rusya-Ukrayna savaşı ve Türkiye'nin barışçıl adımları ele alındı.
Slovenya'ya gerçekleştirdiği resmi ziyaret kapsamında ilk olarak parlamentoyu ziyaret eden TBMM Başkanı Mustafa Şentop, Slovenya Cumhuriyeti Ulusal Meclisi Başkanı Zorcic ile bir araya geldi.
Slovenya Parlamentosu sonrasındaki durağı Cumhurbaşkanlığı olan Şentop, Cumhurbaşkanı Borut Pahor tarafından kabul edildi.
Şentop, daha sonra Slovenya Başbakanı Jansa ile görüştü.
Görüşmelerde, Rusya-Ukrayna savaşı ele alınarak, bu kapsamda Türkiye'nin barışçıl adımları ve arabuluculuk rolüne işaret edildi.
Görüşmelere, Türkiye-Avrupa Birliği Karma Parlamento Komisyonu üyesi ve AK Parti Konya Milletvekili Selman Özboyacı da katıldı.
Etiketler: Mustafa Şentop Rusya Slovenya TBMM Ukrayna
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