Türkiye, Rusya-Ukrayna arasındaki krizin sona ermesi için diplomatik çabasını kesintisiz sürdürüyor. Savaş devam ederken müzakere için barış masası bu kez İstanbul'da kurulacak.

Erdoğan, bugüne kadar Ukrayna Devlet Başkanı Volodimir Zelenskiy ile 5 kez, Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin ile 3 kez telefonda görüştü. Son olarak 27 Mart'ta Putin ile görüşen Erdoğan, ateşkesin ve barışın bir an evvel tesis edilmesinin ve bölgedeki insani durumun iyileştirilmesinin gerekliliğini vurguladı, bu süreçte Türkiye’nin her türlü katkıyı vermeye devam edeceğini söyledi.

İki lider, Rusya ve Ukrayna müzakere heyetlerinin bir sonraki toplantısının İstanbul’da yapılması konusunda mutabık kaldı.

"Yüz yüze görüşmelere başlanmasına karar verilmesi bile başlı başına önemlidir"

Kremlin Sözcüsü Dmitriy Peskov, Rus ve Ukraynalı heyetlerin bugün Türkiye’ye geleceklerini belirterek, “Yüz yüze görüşmelere başlanmasına karar verilmesi bile başlı başına önemlidir” dedi.