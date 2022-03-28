Haber Giriş: 28 Mart 2022 Pazartesi 12:05Son Güncelleme: Kaynak: TRT Haber
Vaka haritası açıklandı: Eskişehir zirvede
[Fotoğraf: AA (Arşiv)]
Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, illere göre haftalık COVID-19 vaka sayısı haritasını paylaştı. Her 100 bin kişide İstanbul'da 239,48, Ankara'da 395,38, İzmir'de 247,16 oldu. Eskişehir 628,47 vaka yoğunluğu ile zirvede yer aldı.
Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, 12-18 Mart tarihleri arasında illere göre her 100 bin kişide görülen koronavirüs vaka sayılarını paylaştı.
12-18 Mart arasında, 100.000 KİŞİ İÇİNDE bir haftalık toplam yeni Covid-19 vaka sayısı il bazında neydi? Yaşadığınız, gidip geldiğiniz ildeki durumu haftalık İnsidans haritamızdan öğrenebilirsiniz. pic.twitter.com/K5dXNpcjlA— Dr. Fahrettin Koca (@drfahrettinkoca) March 28, 2022
COVID-19 vaka sayısı her 100 bin kişide İstanbul'da 239,48, Ankara'da 395,38, İzmir'de 247,16 oldu.
Eskişehir 628,47 vaka yoğunluğu ile zirvede yer aldı.
Etiketler: Koronavirüs Son Dakika
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