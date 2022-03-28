Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, 12-18 Mart tarihleri arasında illere göre her 100 bin kişide görülen koronavirüs vaka sayılarını paylaştı.

12-18 Mart arasında, 100.000 KİŞİ İÇİNDE bir haftalık toplam yeni Covid-19 vaka sayısı il bazında neydi? Yaşadığınız, gidip geldiğiniz ildeki durumu haftalık İnsidans haritamızdan öğrenebilirsiniz. pic.twitter.com/K5dXNpcjlA — Dr. Fahrettin Koca (@drfahrettinkoca) March 28, 2022

COVID-19 vaka sayısı her 100 bin kişide İstanbul'da 239,48, Ankara'da 395,38, İzmir'de 247,16 oldu.

Eskişehir 628,47 vaka yoğunluğu ile zirvede yer aldı.