Milli Savunma Bakanlığından yapılan açıklamada, Irak'ın kuzeyindeki Avaşin bölgesine hava harekatı düzenlendiği belirtildi.

Hava harekatı neticesinde terör örgütü mensubu 3 PKK'lı teröristin etkisiz hale getirildiği kaydedildi.

Pençe Harekâtı ile koordineli olarak Irak kuzeyindeki Avaşin bölgesine düzenlenen hava harekâtıyla bölücü terör örgütü mensubu 3 PKK’lı terörist daha etkisiz hale getirildi.#MSB #TSK