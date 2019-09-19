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Irak'ın kuzeyinde 3 terörist etkisiz hale getirildi19 Eylül 2019 Perşembe 16:38 - Son Güncelleme 19 Eylül 2019 Perşembe 16:44
Pençe Harekatı ile koordineli olarak Irak'ın kuzeyindeki Avaşin bölgesine düzenlenen hava harekatında bölücü terör örgütü mensubu 3 PKK’lı terörist etkisiz hale getirildi.
Milli Savunma Bakanlığından yapılan açıklamada, Irak'ın kuzeyindeki Avaşin bölgesine hava harekatı düzenlendiği belirtildi.
Hava harekatı neticesinde terör örgütü mensubu 3 PKK'lı teröristin etkisiz hale getirildiği kaydedildi.
Pençe Harekâtı ile koordineli olarak Irak kuzeyindeki Avaşin bölgesine düzenlenen hava harekâtıyla bölücü terör örgütü mensubu 3 PKK’lı terörist daha etkisiz hale getirildi.#MSB #TSK— T.C. Millî Savunma Bakanlığı (@tcsavunma) September 19, 2019
Kaynak: TRT Haber