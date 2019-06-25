Milli Savunma Bakanlığından yapılan açıklamaya göre, Pençe Harekatı ile koordineli Irak'ın kuzeyi Hakurk ve Metina bölgelerine hava harekatı düzenlendi.

PKK bölücü terör örgütü tarafından kullanılan hedeflerin vurulduğu operasyonlarda 3 terörist daha etkisiz hale getirildi.

Böylece dünden beri bölgede etkisiz hale getirilen terörist sayısı 9 oldu.

Pençe Harekâtı ile koordineli, Irak kuzeyi Hakurk ve Metina bölgelerine düzenlenen hava harekâtlarıyla PKK bölücü terör örgütü tarafından kullanılan hedefler vuruldu, 3 terörist daha etkisiz hale getirildi. Dünden beri bölgede etkisiz hale getirilen terörist sayısı 9 oldu.#MSB pic.twitter.com/1VkIMv3M3m — T.C. Millî Savunma Bakanlığı (@tcsavunma) June 25, 2019

Kaynak: TRT Haber