5 terörist etkisiz hale getirildi
Irak'ın kuzeyinde düzenlenen hava harekatında 3 terörist, Hakkari kırsalındaki operasyonda ise 2 terörist etkisiz hale getirildi.
Terör örgütü PKK’ya yönelik operasyonlar hız kesmeden devam ediyor.
Yıldırım-2 Cilo kapsamında Hakkari kırsalında operasyon düzenlendi. Operasyonda 2 bölücü terör örgütü mensubu silahlarıyla birlikte etkisiz hale getirildi.
Irak'ın kuzeyinde 3 terörist etkisiz hale getirildi
PKK'ya karşı yürütülen operasyonlar kapsamında Metina bölgesine de hava harekatı düzenlendi.
Keşif ve gözetleme vasıtalarıyla tespit edilen ve eylem hazırlığında olduğu belirlenen 3 PKK'lı terörist etkisiz hale getirildi.
Terör örgütü PKK’ya yönelik operasyonlarımız kararlılıkla sürüyor.— T.C. Millî Savunma Bakanlığı (@tcsavunma) September 26, 2020
Irak kuzeyindeki Metina bölgesinde keşif ve gözetleme vasıtalarıyla tespit edilen ve eylem hazırlığında olduğu belirlenen 3 PKK'lı terörist, düzenlenen hava harekâtıyla etkisiz hale getirildi.#MSB #TSK pic.twitter.com/8V65wrPKtF
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