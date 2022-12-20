Haber Giriş: 20 Aralık 2022 Salı 13:34Son Güncelleme: Kaynak: TRT Haber
Irak'ın kuzeyinde 2 terörist etkisiz hale getirildi
Irak'ın kuzeyinde devam eden Pençe Kilit Operasyonu bölgesinde 2 PKK'lı terörist etkisiz hale getirildi.
Türk Silahlı Kuvvetleri, teröristle mücadelesini etkin ve kararlı şekilde sürdürüyor.
Milli Savunma Bakanlığı, Irak'ın kuzeyinde başarıyla devam eden Pençe-Kilit Operasyonu bölgesinde 2 PKK'lı teröristin etkisiz hale getirildiğini açıkladı.
Son Haberler
- 14:02
- 13:56
- 13:52
- 13:51
- 13:40
Sıradaki Haber
Diyarbakır'daki terör saldırısı: 4 şüpheli tutuklandı
Yükleniyor lütfen bekleyiniz