Haber Giriş: 30 Ekim 2021 Cumartesi 14:46Son Güncelleme: Kaynak: TRT Haber
Irak'ın kuzeyinde 2 terörist etkisiz hale getirildi
Irak'ın kuzeyindeki Pençe Kaplan bölgesinde tespit edilen 2 PKK'lı terörist komandoların operasyonu ile etkisiz hale getirildi.
Bakanlığın Twitter adresinden yapılan açıklamada, terörle mücadelenin etkili ve kararlı şekilde sürdüğü belirtildi.
Açıklamada, Irak'ın kuzeyindeki Pençe Kaplan bölgesinde tespit edilen 2 PKK'lı teröristin daha komandoların operasyonuyla etkisiz hale getirildiği kaydedildi.
Teröristle mücadelemiz etkili ve kararlı şekilde sürüyor! Irak'ın kuzeyindeki Pençe Kaplan bölgesinde tespit edilen 2 PKK'lı terörist daha Kahraman Komandolarımızın operasyonu ile etkisiz hâle getirildi.#MSB #TSK pic.twitter.com/sFRf73iVRa— T.C. Millî Savunma Bakanlığı (@tcsavunma) October 30, 2021
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