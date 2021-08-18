Milli Savunma Bakanlığı, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, Pençe-Yıldırım operasyonu bölgesinde 2 teröristin etkisiz hale getirildiğini bildirdi.

Bakanlığın açıklamasında şunlar kaydedildi;

Pençe-Yıldırım operasyonu bölgesinde tespit edilen 2 PKK’lı terörist etkisiz hâle getirildi. Türk Silahlı Kuvvetlerimizin Irak’ın kuzeyindeki kahramanca ve fedakârca mücadelesi en son terörist etkisiz hâle getirilinceye kadar kararlılıkla devam edecek.