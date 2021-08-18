Haber Giriş: 18 Ağustos 2021 Çarşamba 13:08Son Güncelleme: Kaynak: TRT Haber
Irak'ın kuzeyinde 2 terörist etkisiz hale getirildi
[Fotoğraf: AA]
Pençe-Şimşek operasyonu bölgesinde 2 terörist daha etkisiz hale getirildi.
Milli Savunma Bakanlığı, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, Pençe-Yıldırım operasyonu bölgesinde 2 teröristin etkisiz hale getirildiğini bildirdi.
Bakanlığın açıklamasında şunlar kaydedildi;
Pençe-Yıldırım operasyonu bölgesinde tespit edilen 2 PKK’lı terörist etkisiz hâle getirildi. Türk Silahlı Kuvvetlerimizin Irak’ın kuzeyindeki kahramanca ve fedakârca mücadelesi en son terörist etkisiz hâle getirilinceye kadar kararlılıkla devam edecek.
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