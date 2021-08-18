Koronavirüs Bilim Kurulu saat 16.30’da toplanacak.

Video konferans yöntemiyle yapılan toplantının ardından, Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, saat 18.00’de YouTube üzerinden canlı açıklama yapacak.

Toplantıda 6 Eylül'de başlayacak eğitim-öğretim süreci ele alınacak. Yüz yüze eğitimin devamı için alınacak önlemler ile 15 yaş üzerinin ve okul personelinin aşılanma süreci görüşülecek.

20 binin üzerinde seyreden vaka sayılarıyla artan can kayıpları da Bilim Kurulu'nun gündeminde olacak.

"Yüz yüze eğitimden vazgeçmemiz kesinlikle mümkün değildir"

11 Ağustos'ta düzenlenen Bilim Kurulu toplantısının ardından açıklama yapan Bakan Koca, yüz yüze eğitim için tüm imkanların seferber edildiğini söylemişti.

"En net ve yüksek sesle ifade etmek isterim ki tüm okullarımız zamanında açılacak" diyen Koca, aşılama hedeflerini de bir kez daha yinelemişti.