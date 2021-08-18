15’inci Uluslararası Savunma Sanayii Fuarı'nda (IDEF 2021) TRT Haber'in konuğu olan, Savunma Sanayii Başkanı İsmail Demir, değerlendirmelerde bulundu.

Savunma Başkanı İsail Demir'in açıklamalarının satır başları şöyle;

IDEF fuarları malum savunma fuarı tabiatıyla da Savunma Sanayii Başkanlığı'nın faal görev aldığı bir alan. Şirketlerimizin koordine edilmesi ve varlıklarını sergilemeleri için önemli bir vitrin oluşturuyor. Salgın olmasaydı çok daha büyük sayıları görebilirdik buna rağmen geçmiş yıllara oranla yüksek sayıları görmüş durumdayız.

"Bu fuar Türkiye'nin yeniden ilgi odağı olmasını sağladı"

Özellikle gelişmekte olan ülkeler ve Afrika Kıtası bazında müthiş bir ilgi var. Türkiye artık bir rol model olarak görülüyor. Bu fuar Türkiye'nin yeniden ilgi odağı olmasını sağladı.

Savunma Sanayii Başkanı İsmail Demir: Özellikle insansız hava araçları konusunda artık onlar kendisini pazarlıyoruz diyebiliriz. Özel bir pazarlama çabası olmasa dahi bu konuya çok büyük ilgi var.https://t.co/814OgCBunN pic.twitter.com/5brr2fOgfK — TRT Haber Canlı (@trthabercanli) August 18, 2021

"Ürünlerimiz kendilerini ispatlamış durumda"

Özellikle insansız hava araçları konusunda onlar kendisini pazarlıyor diyebiliriz. Özel bir çaba olmasa da büyük bir ilgi var. Ürünlerimiz kendilerini ispatlamış durumda. Fiyat, performans ve bir dizi parametreler bir araya geldiğinde bunları kolay kolay alamayacaklarını biliyorlar. Fuarda da gördüğünüz gibi İHA'lar öne çıksa da bir dizi onlara entegre edilen ürünlerin de ne kadar önemli olduğunu görmüş olacağız.

"Akıncı'yı envanterde olduğu gün duyuralım"

Çeşitli ürünlerin çeşitli ülkelere gidişi var. Artık ülke sayısını takip etmenin bir anlamı yok. Akıncı bir dizi süreci geçti. Akıncı'yı artık envanterde olduğu gün duyuralım bu çok yakın bir tarih.

Savunma Sanayii Başkanı İsmail Demir: Türkiye kademeli hava savunma konusunda son 3-4 sene içinde birçok ürünü sahaya vermiş, hava savunma konusundaki eksikliklerini gidermiş olacak.https://t.co/814OgCBunN pic.twitter.com/u2ey90ucL6 — TRT Haber Canlı (@trthabercanli) August 18, 2021

Hava savunma konusunda Türkiye olarak 3 sene önce hiçbir hava savunma sistemimiz yoktu. Özellikle 2 yılda biz Sungur, Hisar'ı envantere alıyoruz. Türkiye kademeli hava savunma konusunda eksikliklerini gidermiş olacak.

"2023 yılında hangardan çıkıyor olacak"

Milli Muharip Uçağı bir uç nokta. Yine jet motorlu insansız hava aracımız geliyor olacak. Bir de jet eğitim uçağımız geliyor olacak. Milli Muharip Uçağımız 2023 yılında hangardan çıkıyor olacak. Türkiye bu konuda da zoru başaracak.

F-35 ve S-400 konusu

F-35 ve S-400 konusunda çıkan promlemlerin kaynağı biz değiliz. Problemi çıkaran ABD'dir. O konuyla ilgili yapılacak görüşmelerde de makul bir seviyede kendimizi anlatacağımızı düşünüyoruz anlamak isteyen olursa. S-400 konusunda biz her zaman iki sistem için masaya oturduk ve bu şekilde gündeme getirdik. Görüşmeler, tüm yapı 2 sistem üzerineydi. Görüşmeleri devam ediyor.