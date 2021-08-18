Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığının (AFAD) Twitter hesabından yapılan paylaşımda, "yangın ve sel afetleri yardım kampanyamız devam ediyor" sözleri kullanılarak, kampanyanın güncel durumuna yer verildi.

Buna göre, yangın ve sel bölgelerine destek için 525 bin 252 SMS'ten 5 milyon 252 bin 520 lira bağış geldi. Banka hesaplarına ise 84 milyon 75 bin 872 lira, 5 milyon 110 bin 903 dolar ile 43 bin 558 euro bağış yapıldı.

Hesaplara yatan bağış miktarının Türk lirası karşılığı 132 milyon 841 bin 830 lirayı buldu. Taahhüt edilen 10 milyonla birlikte tutar, 142 milyon 841 bin 830 liraya ulaştı.