Terör örgütü PKK’dan kaçışlar devam ediyor.

Milli Savunma Bakanlığı'nın (MSB) sosyal medya hesabından konuyla ilgili açıklama yapıldı.

Açıklamada şu ifadelere yer verildi:

"Türk Silahlı Kuvvetlerinin terör örgütü PKK’ya karşı operasyonları hız kesmeden devam ederken terör örgütü PKK’dan kaçışlar da sürüyor. Son olarak Irak’ın kuzeyindeki barınma alanlarından kaçan 1 PKK’lı terörist daha Habur’da hudut karakolumuza teslim oldu."