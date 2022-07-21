Haber Giriş: 21 Temmuz 2022 Perşembe 18:33Son Güncelleme: Kaynak: TRT Haber
Irak'ın kuzeyinde 1 terörist daha teslim oldu
Irak’ın kuzeyindeki barınma alanlarından kaçan 1 PKK’lı terörist daha Habur’da hudut karakoluna teslim oldu.
Terör örgütü PKK’dan kaçışlar devam ediyor.
Milli Savunma Bakanlığı'nın (MSB) sosyal medya hesabından konuyla ilgili açıklama yapıldı.
Açıklamada şu ifadelere yer verildi:
"Türk Silahlı Kuvvetlerinin terör örgütü PKK’ya karşı operasyonları hız kesmeden devam ederken terör örgütü PKK’dan kaçışlar da sürüyor. Son olarak Irak’ın kuzeyindeki barınma alanlarından kaçan 1 PKK’lı terörist daha Habur’da hudut karakolumuza teslim oldu."
Türk Silahlı Kuvvetlerinin terör örgütü PKK’ya karşı operasyonları hız kesmeden devam ederken terör örgütü PKK’dan kaçışlar da sürüyor.— T.C. Millî Savunma Bakanlığı (@tcsavunma) July 21, 2022
Son olarak Irak’ın kuzeyindeki barınma alanlarından kaçan 1 PKK’lı terörist daha Habur’da hudut karakolumuza teslim oldu.#MSB pic.twitter.com/hO1bdnwjiv
Etiketler: Irakın Kuzeyi PKK/YPG Terör Örgütü Terörle Mücadele
Son Haberler
- 19:04
- 18:57
- 18:48
- 18:41
- 19:00
Sıradaki Haber
TBMM Başkanı Şentop: Saldırı en başta Türkiye'yi rahatsız etmiştir
Yükleniyor lütfen bekleyiniz