Milli Savunma Bakanlığından yapılan açıklamaya göre, Pençe Harekatı ile koordineli olarak, Irak kuzeyi Metina ve Gara bölgelerine hava harekatları düzenlendi.

Düzenlenen hava harekatlarıyla PKK bölücü terör örgütüne ait silah mevzii, barınak ve sığınak olarak kullanılan hedefler vuruldu.

Operasyonda 6 terörist daha etkisiz hale getirildi.

Pençe Harekâtı ile koordineli olarak, Irak kuzeyi Metina ve Gara bölgelerine düzenlenen hava harekâtlarıyla PKK bölücü terör örgütüne ait silah mevzii, barınak ve sığınak olarak kullanılan hedefler vuruldu, 6 terörist daha etkisiz hale getirildi.#MSB #TSK pic.twitter.com/kKoMDX80Nx — T.C. Millî Savunma Bakanlığı (@tcsavunma) July 19, 2019

Kaynak: TRT Haber