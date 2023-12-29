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Gündem
TRT Haber 29.12.2023 11:52

Irak ve Suriye'nin kuzeyinde 10 terörist etkisiz hale getirildi

Irak’ın kuzeyindeki Kandil bölgesinde 2, Suriye’nin kuzeyindeki Fırat Kalkanı bölgesinde 8 olmak üzere toplam 10 terörist etkisiz hale getirildi.

Irak ve Suriye'nin kuzeyinde 10 terörist etkisiz hale getirildi
[Fotograf: AA]

Milli Savunma Bakanlığı'ndan yapılan açıklamada, "Teröristler için hiçbir yer güvenli değil! Irak’ın kuzeyindeki Kandil bölgesinde 2 PKK’lı ve Suriye’nin kuzeyindeki Fırat Kalkanı bölgesinde 8 PKK/YPG'li terörist, Türk Silahlı Kuvvetlerimiz tarafından etkisiz hâle getirildi." ifadelerine yer verildi.

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Terörle Mücadele Milli Savunma Bakanlığı
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