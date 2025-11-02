Interpol destekli operasyon: 11 kaçak Türkiye’ye teslim edildi

Emniyet Genel Müdürlüğü Interpol-Europol Daire Başkanlığı, Adalet Bakanlığı görevlileri, İstihbarat, KOM ve Narkotik Suçlarla Mücadele Başkanlıkları, Asayiş ve Siber Suçlarla Mücadele Daire Başkanlıkları koordinesinde yapılan çalışmalar sonucu yurt dışına kaçan ve haklarında arama kararı bulunan şüpheliler ilgili ülkelerin kolluk birimleriyle yürütülen operasyonel iş birliğiyle yakalandı.

İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya 11 şüphelinin hangi ülkelerde yakalandığını ve işledikleri suçlara ilişkin şu bilgileri paylaştı:

“Bilişim Sistemlerinin Kullanılması Suretiyle Dolandırıcılık ve Kooperatif Yöneticilerinin Kooperatifin Faaliyeti Kapsamında Dolandırıcılık” suçlarından Kırmızı Bültenle uluslararası seviyede aranan A.A. isimli şahıs Gürcistan’da, “Kasten Öldürmeye Teşebbüs” suçundan Kırmızı Bültenle uluslararası seviyede aranan R.A. isimli şahıs Gürcistan’da, “İş Yerinde Silahla Yağmaya Teşebbüs, Silahla Geceleyin İş Yerinde Yağma, Ruhsatsız Ateşli Silahlarla Mermileri Taşıma, Silahla Tehdit ve Suç Üstlenme” suçlarından Kırmızı Bültenle uluslararası seviyede aranan Ö.İ. isimli şahıs Gürcistan’da, “Çocuğun Cinsel İstismarı ve Kişiyi Hürriyetinden Yoksun Kılma” suçlarından Kırmızı Bültenle uluslararası seviyede aranan R.O. isimli şahıs Gürcistan’da, “Silahla Birden Fazla Kişi ile Birlikte Konutta Geceleyin Yağma” suçundan Kırmızı Bültenle uluslararası seviyede aranan Z.Y. isimli şahıs Almanya’da, “Kasten Öldürme” suçundan Kırmızı Bültenle uluslararası seviyede aranan G.Y. isimli şahıs Almanya’da, “Uyuşturucu veya Uyarıcı Madde Ticareti Yapma veya Sağlama” suçundan Kırmızı Bültenle uluslararası seviyede aranan E.L. isimli şahıs Almanya’da, “Tasarlayarak Öldürme, Ruhsatsız Ateşli Silahlarla Mermileri Satın Alma, Taşıma veya Bulundurma, Kullanmak İçin Uyuşturucu ve Uyarıcı Madde Kabul Etmek veya Bulundurmak” suçlarından Kırmızı Bültenle uluslararası seviyede aranan U.Ç. isimli şahıs Arnavutluk’ta, “Hırsızlık (2 kez), Nitelikli Olarak Konut Dokunulmazlığını İhlal Etme (2 kez), Mala Zarar Verme (2 kez), İşyeri Dokunulmazlığını İhlal Etme” suçlarından Kırmızı Bültenle uluslararası seviyede aranan T.C. isimli şahıs Belçika’da, “Dolandırıcılık, Mühür Bozma, Vergi Usul Kanununa Muhalefet, 1072 Sayılı Kanuna Aykırılık” suçlarından Ulusal seviyede aranan S.V. isimli şahıs Gürcistan’da, “Dolandırıcılık, Güveni Kötüye Kullanma, Görevi Yaptırmamak İçin Direnme, Hırsızlık” suçlarından Ulusal seviyede aranan A.G. isimli şahıs Gürcistan’da yakalandı ve ülkemize geri getirildi."

Operasyona katılan güvenlik güçlerini de kutlayan Yerlikaya şu ifadeleri kullandı:

"Hangi bültenle aranırsa aransın, nerede olursa olsun suç işleyenleri bir bir yakalayıp ülkemize geri getiriyoruz. Milletimizin huzuru ve güveni için kararlılıkla çalışıyoruz, çalışmaya da devam edeceğiz."