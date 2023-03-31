Memleket Partisi Genel Başkanı Muharrem İnce, bazı medya organlarında kulis bilgisi adı altında paylaşılan, CHP yönetimi ile Muharrem İnce arasında müzakerelerin başarısız olduğu haberlerle ilgili açıklama yaptı.

Gerçeği yansıtmayan haberler hakkında, kamuoyunun doğruları öğrenmesi adına bu açıklamayı yaptığını ifade eden İnce, "Öncelikle bilinmelidir ki ne CHP yönetimi ne de Millet İttifakı Cumhurbaşkanı adayı Sayın Kemal Kılıçdaroğlu, bana veya partime herhangi bir ittifak teklifinde bulunmamıştır." dedi.

Memleket Partisi’ne ise sıra, adaylarının kesinleşmesine 24 saat kala gelebilmiştir"

İnce, "Adaylığı ilan edildikten hemen sonra Sayın Kılıçdaroğlu, 17 Mart 2023 tarihinde Milli Yol Partisi ile Bağımsız Türkiye Partisi’ni, 20 Mart 2023 tarihinde HDP’yi ziyaret etmiştir. Memleket Partisi’ne ise sıra, 29 Mart günü yani Cumhurbaşkanı adaylarının kesinleşmesine 24 saat kala gelebilmiştir. Ve kalan 24 saat içinde, seçimler öncesi işbirliği yapılmasına ilişkin bir müzakere mekanizması doğal olarak oluşmamıştır veya oluşması istenmemiştir." ifadelerini kullandı.

"Modern demokrasilerde ilişkiler siyasi partiler arası kurumsal görüşmeler ile ilerler"

Siyasi partileri sosyal medya üzerinden linç etmek, onları yıldırmak, yaftalamak, itibarsızlaştırmak ve diz çökmeye zorlamanın bir müzakere yöntemi olamayacağını vurgulayan İnce, modern demokrasilerde ilişkilerin siyasi partiler arası kurumsal görüşmeler ile ilerlediğini, bunun dışındaki her yolun, medeni bir ilişki kurmayı reddeden despot ve dayatmacı bir zihniyeti temsil edeceğini belirtti.

"Zaman kimin haklı kimin haksız olduğunu ortaya koyacaktır"

İnce, şöyle devam etti:

"Neyse ki bu cinnet hali yavaş yavaş yerini aklı selime terk etmekte, gerçekler yavaş yavaş ortaya çıkmaktadır. Zaman kimin haklı kimin haksız olduğunu ortaya koyacaktır. Bu vesileyle, sayın Kılıçdaroğlu’na ve Cumhuriyet Halk Partisi’ne seçimlerde başarılar diliyorum."